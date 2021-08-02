eFotball PES 2021 sistem gereksinimleri | eFootball PES kaç GB?

Her sene piyasaya sürülmesine alıştığımız futbol oyunlarından biri olan eFootball PES 2021 hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz ve sistem gereksinimlerini öğrenebileceğiniz bir haber hazırladık. İşte detaylar!

eFootball PES 2021, PES Production tarafından geliştirilen yayımcılığını Konami'nin üstlendiği, Windows, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S kullanıcıları için sunulan bir futbol simülasyon oyunudur.

eFootball PES 2021, oynamak için gereken güncel sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. eFootball PES 2021 Season Update, geçen senenin ödüllü eFootball PES 2020 oyununun yanında yeni sezon için çeşitli takım ve oyuncu güncelleştirmeleri içermektedir ve UEFA EURO 2020 moduna da sahiptir.

Konami, eFootball PES 2021 Lite'ın çıkacağını duyurmuştu. Oyuncular, eFootball PES 2021 Lite sürümünü ücretsiz bir şekilde oynayabilirler.

EFOOTBALL PES 2021 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

eFootball PES 2021 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 8.1/ Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz/ AMD FX-4350 Quad-Core

Ekran Kartı: GeForce GTX 670/ Radeon HD 7870

Bellek: 8 GB RAM

Direct X Versiyonu: Directx 11

eFootball PES 2021 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz/ AMD FX-8350 Eight-Core

Ekran Kartı: GeForce GTX 760/ Radeon R9 270X

Bellek: 8 GB RAM

Direct X Versiyonu: Directx 11

EFOOTBALL PES 2021 KAÇ GB?

PES 2021'i oynayabilmek için en temel kurulum ile dahili depolamada en az 40 GB boş alan gerekmektedir.

EFOOTBALL PES 2021 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Donanım özelliklerine baktığımızda, Windows 8.1 işletim sisteminde oyunun verimli çalışmadığını görmekteyiz çünkü tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde Windows 8.1 işletim sistemi yer almıyor. RAM olarak 8 GB DDR3 belleğin yeterli olması, oyunun grafik kartına yüklenmesinden kaynaklanmaktadır.