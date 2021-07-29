"Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışmasında ödüller verildi
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"Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışmasında ödüller verildi

'Eflani Peygamberini Okuyor' bilgi yarışmasında ödüller verildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Eflani Müftülüğünce düzenlenen "Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışması ödül töreni yapıldı.

Eflani Müftülüğünce düzenlenen "Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışması ödül töreni yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen programda, açılış konuşmalarının ardından şiirler, ilahiler ve dualar okundu.

Yarışmada dereceye girenlere, tablet bilgisayar, akıllı saat ve para ödülü verildi.

Etkinliğe, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Çorum İl Müftü Yardımcısı Adnan Bıyık, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'Eflani Peygamberini Okuyor' bilgi yarışmasında ödüller verildi
'Eflani Peygamberini Okuyor' bilgi yarışmasında ödüller verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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