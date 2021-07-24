Eflani'de yapımı tamamlanan içme suyu tesisi hizmete alındı
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Eflani'de yapımı tamamlanan içme suyu tesisi hizmete alındı

Eflani'de yapımı tamamlanan içme suyu tesisi hizmete alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Eflani ilçesine bağlı Aday köyünde yapımı tamamlanan içme suyu tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eflani ilçesine bağlı Aday köyünde yapımı tamamlanan içme suyu tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aday köyü merkez Mahallesinde düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Sevgi Yiğit, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Eflani Aday köyü içme suyu tesisinin kurdelesi, Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından duayla kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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