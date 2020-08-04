Efes Antik Kenti yangının eşiğinden döndü
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Efes Antik Kenti yangının eşiğinden döndü

Efes Antik Kenti yangının eşiğinden döndü İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda çıkan yangın tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü.

04.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:59

Efes Antik Kenti yangının eşiğinden döndü

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda çıkan yangın tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü.

Türkiye'nin en çok yabancı turist çeken bölgelerinin başında gelen Efes Antik Kenti, yangının eşiğinden döndü. İzmir'in Selçuk ilçesindeki antik kentin yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Efes Antik Kenti'nin üst kapı bölgesine ilerledi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve orman işçileri ile belediyeye ait arazözün müdahalesiyle kısa zamanda söndürülen yangın bölgede bulunan bazı tarihi eserler küçük çapta zarar gördü.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Efes Antik Kenti yangının eşiğinden döndü

Kaynak: İHA

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