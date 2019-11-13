Efeler konuklarını ağırlamaya başlıyor
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Efeler konuklarını ağırlamaya başlıyor

Efeler Belediyesi, her ay düzenlenecek olan "Efeler'e Konuksunuz" etkinliğini Kasım ayı itibari ile başlatıyor.

13.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:51
Efeler konuklarını ağırlamaya başlıyor

Belediyesi, her ay düzenlenecek olan "Efeler'e Konuksunuz" etkinliğini Kasım ayı itibari ile başlatıyor.


Efeler'e Konuksunuz etkinliğinde ilk olarak Gazeteci Yazar 'ı konuk edecek olan Efeler Belediyesi, her ay farklı meslek gruplarından farklı konularda konuk konuşmacı ağırlayacak.


Bu ayın konuğu olan İsmail Saymaz'ın vatandaşla buluşması 15 Kasım Cuma günü Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleşecek. Tüm Efeler Halkına açık olan etkinlik ücretsiz gerçekleşecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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