Efeler'den 27 Mart'a özel tiyatro şöleni
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Efeler'den 27 Mart'a özel tiyatro şöleni

25.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:40
Efeler'den 27 Mart'a özel tiyatro şöleni

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kültür ve sanat etkinliklerini korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kültür ve sanat etkinliklerini korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında Efeler TV üzerinden kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Efeler TV dopdolu ve renkli bir hafta sonu geçirmeye hazırlanıyor.

Çocuk tiyatrolarından; 'Deniz ile Dinozor' 26 Mart Cuma günü saat 19.00'da, 'Merhaba Gölgem' 27 Mart cumartesi günü saat 16.00'da, 'Zebra Müzikali' 27 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden çocuklarla buluşacak.

'Seni Unutmak İstemedim Ki' adlı yetişkin oyunu ise 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Efeler TV izleyicileri ile buluşacak.

"Sanatın ve sanatçının yanındayız"

Korona virüs salgını nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürmek zorunda kaldıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Gönül isterdi ki tıpkı salgından önceki günlerde olduğu gibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde de tiyatro emekçilerini Efelerimizde ağırlayabilelim ve vatandaşlarımıza canlı bir deneyim yaşatabilelim. Pandemi dönemine rağmen, Efeler halkımızı sanatla buluşturmaya devam ettik, kültür ve sanat etkinliklerimize 'dur' demedik. Online olarak Efeler halkını tiyatro oyunları, belgeseller ve konserlerle buluşturuyoruz. Ayrıca Efeler Belediyemizin Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, genç ve yetişkin grupları olarak çalışmalarına kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kaldığı yerden başladı. Oyuncularımız, yeniden sahnelerden Efeler halkımızı kucaklamaya hazırlanıyor. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Hayatımızı renklendiren tiyatro emekçilerine teşekkür ederiz. Tüm tiyatro emekçilerinin ve vatandaşlarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Ünlü oyunculardan görüntülü mesaj"

11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında olan bir çiftin hikayesini konu alan 'Seni Unutmak İstemedim ki" oyuncularından Kayra Şenocak, Dost Elver ve Ferdi Akarnur, Efeler Belediyesi'ne görüntülü mesajlarını iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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