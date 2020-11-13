Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun nereli, kaç yaşında? Efecan Şenolsun kardeşi kim?

Güneşi Beklerken dizisi ile tanınan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun nereli, kaç yaşında? Efecan Şenolsun kardeşi kim?

28 yaşındaki oyuncu Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun nereli, kaç yaşında? Efecan Şenolsun kardeşi kim? Hangi dizilerde rol aldı? Tüm detaylar haberimizde.

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra 'Güneşi Beklerken'de oynadı. 'Bu Şehir Senindir' isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. 'Kocan Kadar Konuş'ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

EFECAN ŞENOLSUN KİMİN KARDEŞİDİR?

Melisa Şenolsun, Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir

EFECAN ŞENOLSUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Çarpışma (Yakup)

Yaşamayanlar (Sercan)

Hayat Sırları (Hakan)

Nadide Hayat (Cem)

Paramparça 3. Sezon

Güneşi Beklerken (Can)

Kocan Kadar Konuş (Murat)