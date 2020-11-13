Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun hayatı ve biyografisi! Efecan Şenolsun kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Efecan Şenolsun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Efecan Şenolsun hakkında merak edilenler. Efecan Şenolsun hayatı ve biyografisi. Efecan Şenolsun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Efecan Şenolsun merak konusu oldu. İşte Efecan Şenolsun hakkında merak edilen Efecan Şenolsun kimdir, Efecan Şenolsun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Eylül 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,82 m

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Efecan Şenolsun'un kardeşi kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şenolsun'dur. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra 'Güneşi Beklerken'de oynadı. 'Bu Şehir Senindir' isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. 'Kocan Kadar Konuş'ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?

Çarpışma (Yakup)

Yaşamayanlar (Sercan)

Hayat Sırları (Hakan)

Nadide Hayat (Cem)

Paramparça 3. Sezon

Güneşi Beklerken (Can)

Kocan Kadar Konuş (Murat)