Efecan Şenolsun davası ne oldu? Efecan Şenolsun kim, kaç yaşında, nereli? Efecan Şenolsun kardeşi kim? Efecan Şenolsun dizileri ve filmleri!

Efecan Şenolsun, aynı dizide yer aldığı Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırı, hakaret ve küfür iddialarıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Bugün Şenolsun hakkında beraat kararı verildi. Bunun üzerine, Efecan Şenolsun davası ne oldu? Efecan Şenolsun kim, kaç yaşında, nereli? Efecan Şenolsun kardeşi kim? Efecan Şenolsun dizileri ve

Oyuncu Efecan Şenolsun, aylardır hakkında cinsel saldırı, hakaret ve küfür gibi iddialarla yargılanmaktaydı. Efecan Şenolsun instagram ve tüm sosyal medyalarda bu davayla gündemden düşmezken, bugün hakkında son karar verildi. Şenolsun, aynı dizide rol alan Elit İşcan'a karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu, bugün üzerine atılan "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçundan beraat etti.

EFECAN ŞENOLSUN DAVASI NEDİR? SON DURUM NE?

Aynı dizideki rol arkadaşı Elit İşcan'a karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun, üzerine atılı "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçundan beraat etti. Duruşma salonundan çıkarken karara sevindiği görülen Efecan Şenolsun ağlayarak avukatına sarıldı. Müşteki Elit İşcan ise farklı bir kapıdan çıkarak basın mensuplarına görüntü vermek istemedi. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Haydar Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Elit İşcan ile avukatları da yer aldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hasan Efecan Şenolsun'un üzerine atılı "Hakaret" ve "Cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme beraat kararının gerekçesi olarak sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin olmamasını gösterdi.

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992'de İzmir'de doğdu ve 29 yaşındadır. Şenolsun, 1.82 boyunda ve 65 kilodur. Bilgi Üniversitesinde Performing Arts eğitimi aldı.

Efecan Şenolsun, "Güneşi Beklerken" dizisiyle tanındı ve "Bu Şehir Senindir" isimli kısa filmle birçok festivalde ödül aldı. 'Kocan Kadar Konuş filminde de konuk oyuncu oldu.

Efecan Şenolsun'un Gitarist Özgür rolünü canlandırdığı; Ebru Özkan, Erkan Petekkaya ve Barış Falay gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Paramparça'da da ününü devam ettirdi. Efecan Şenolsun, 2018'de Show TV ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Yakup karakterini, aynı yıldan itibaren Yaşamayanlar dizisinde ise Sercan karakterini canlandırdı.

EFECAN ŞENOLSUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ?

Efecan Şenolsun dizileri:

Çarpışma (Yakup, TV Dizisi 2018)

Yaşamayanlar (Sercan, TV Dizisi 2018)

Hayat Sırları (Hakan, TV Dizisi 2017)

Nadide Hayat (Cem, Sinema Filmi 2015)

Fi (Murat Yılmaz, TV Dizisi 2015)

Kocan Kadar Konuş(Murat, Sinema Filmi 2015)

Paramparça (Baterist Özgür, TV Dizisi 2014-2015)

Güneşi Beklerken(Can, TV Dizisi 2013)

EFECAN ŞENOLSUN KARDEŞİ KİM?

Efecan Şenolsun ve Melisa Şenolsun kardeş mi sorusu özellikle sosyal medyada çok merak ediliyor. Efecan Şenolsun ve kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şenolsun, kardeşler. Efecan Şenolsun, Melisa Şenolsun'un abisidir.