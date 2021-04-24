Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay Bebek Parkı'nda
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Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay Bebek Parkı'nda

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay Bebek Parkı'nda
Hürriyet - Haberler | Magazin

Edvina Sponza önceki gün arkadaşlarıyla Bebek Parkı'nda görüntülendi.

Edvina Sponza önceki gün arkadaşlarıyla Bebek Parkı'nda görüntülendi.

Güzel havayı fırsat bilen Sponza ve arkadaşları çimlere koydukları sandalyelere oturup koyu bir sohbete daldı.

Sponza ile uzun süredir aşk yaşayan İbrahim Kutluay ise aynı saatlerde koşu yaparken objektife takıldı. Fotoğraflarını çeken muhabirlere her gün düzenli koştuğunu söyleyen eski basketbolcu, daha sonra sevgilisinin yanına gitti. Kutluay ve Sponza arkadaşlarıyla uzun süre parkta oturdu. 

Kaynak: Hürriyet

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