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Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yolören Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ü.N. idaresindeki 10 V 8323 plakalı kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Kayhan isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

Yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Özdemir - 3. Sayfa

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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