Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Haberler | 3. Sayfa

Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı adam evinde bulundu.

Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı adam evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Kapıcıbaşı Mahallesi Şehit Tanju Beytekin Sokak'ta meydana geldi. 79 yaşındaki Seyfi Közan'dan polise 'haber alınamayan şahıs' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine ekipler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kapıyı açması ile eve girdi. Yalnız yaşadığı bildirilen kişi, dairede ölü bulundu. Polisin araştırması sürüyor.

Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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