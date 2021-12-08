Edremit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Edremit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edremit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cennetayağı Mahallesi Öğretmen evi kavşağında meydana geldi. Havva K. idaresindeki 48 FB 172 plakalı Toyoto marka araç, Murat K. idaresindeki 10 KA 897 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Karayolunun savaş alanına döndüğü kazaya, Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Karayolunda ulaşım polisin aldığı tedbirlerle aksamazken, itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada Toyota marka araçta biri çocuk 3, Tofaş marka araçta ise 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Terzioğlu/İHA)

Edremit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edremit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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