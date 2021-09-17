Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Haberler
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Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sürücü otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sürücü otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Edremit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi.

Sezai K idaresindeki 10 KH 800 idaresindeki otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçemeye çalışan Kevser A. isimli kadına çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi refüjde 112 acil yardım ekipleri yaptı. Sedyeye alınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
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Haber: Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Haberler
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