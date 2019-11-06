Edremit'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"

06.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:14

Van'ın Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.



İlçedeki öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı 143 projenin sergilendiği fuarı gezen Milli Eğitim Müdür vekili Osman Ayşin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



Açılışta konuşan Ayşin, akademik başarının yanında bu tür bilimsel çalışmalarda da ön plana çıkan okulun idareci ve öğretmenlerini tebrik etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ihsan Keskin de okulun bilimsel başarıda en ön sıralarda olduğunu, bölge birinciliği, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri aldığını söyledi.



Projesi olmayanın geleceğinin de olamayacağını vurgulayan Keskin, "Çocuklarımız bu çalışmalarla gelecek adına umut vaat ediyorlar. Sergide çok güzel ve özgün çalışmalar var. Bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Okul Müdürü Mahmut Işık ise öğrencilerin hayal gücünü projelere dönüştürdüğünü dile getirerek, yaptıkları çalışmaların patentini almak istediklerini aktardı.

Kaynak: AA