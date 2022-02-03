Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu
AA, Hakan Firik - Güncel
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Edremit Körfezi'nde iki gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Edremit Körfezi'nde iki gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı ile Burhaniye ilçesinin Çoruk kırsal mahallelerini birbirine bağlayan asfalt yol, aşırı yağışlardan Havran Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı.
Önlem amacıyla jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.
Ayrıca, çevredeki tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.
Kuvvetli sağanak nedeniyle körfezdeki bazı derelerin debilerinde de artış meydana geldi.
AA / Hakan Firik - Güncel