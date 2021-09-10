Valilik harekete geçti! Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri hakkında soruşturma
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Valilik harekete geçti! Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri hakkında soruşturma

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden çarşaflı bir kadının zincire vurulduğu görüntü büyük ses getirmişti. Olay sonrası harekete geçen Balıkesir Valiliği, tepki çeken gösteri ile ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerine yer verilen kutlama programı, Menderes Bulvarı'nda yapıldı. Törende; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan bir temsil ise tartışma yarattı.

TEPKİ ÇEKTİ

Üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile vatandaşlar tepki gösterdi.

Valilik harekete geçti! Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri hakkında soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada da kısa sürede büyük tepki çeken temsil videosu hakkında Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.

"TÜRK KADININI ZİNCİRE VURACAK KİŞİ DAHA ANASINDAN DOĞMADI"

AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna da törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki göstermişti. Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak kişi daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrılmıştı.

Valilik harekete geçti! Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri hakkında soruşturma
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (1)
ALİ CİK: Çarşafa kapanmak sizin için tutsaklık iken başkası için özgürlük meşalesi olabilir; başkasının değerlerine neden bu kadar saygısızsınız ? Değerlere saygıyı öğrenene kadar yazıklar olsun size !
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