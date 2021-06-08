Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü
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Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü

Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in eski Edremit ilçe belediye başkanlarından Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü.

BALIKESİR'in eski Edremit ilçe belediye başkanlarından  Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü. Öner'in ailesiyle birlikte evde olduğu sırada meydana gelen olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. 

Edremit'te bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerine kadar süren yağış hayatı felç etti. Gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağış sırasında Akçay Mahallesi, Turgutreis Caddesinde bir eve yıldırım düştü. Evin, Edremit'te 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nden 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Öner'in olduğu öğrenildi. Gürültü üzerine kendilerini dışarı atan aile, dumanı görünce itfaiyeye haber verdi.Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evin ikinci katında hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.


- Balıkesir
Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü
Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü
Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü
Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü
Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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