Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşında öldü, ne zaman öldü? Ediz Bahtiyaroğlu hangi kulübün futbolcusuydu? 26 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Eskişehirsporlu futbolcu, vefatının 8. yılında mezarı başında anılıyor. Peki, Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşında öldü, ne zaman öldü?

Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölüm yıl dönümü olması nedeniyle merak ediliyor. Genç yaşta hayata veda eden Ediz hakkında Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşında öldü, ne zaman öldü? Ediz Bahtiyaroğlu hangi kulübün futbolcusuydu? Ediz Bahtiyaroğlu kimdir sorularının yanıtları araştırıldı.

EDİZ BAHTİYAROĞLU KİMDİR?

Ediz Bahtiyaroğlu ya da Edis Bahtijarevic, eski Türk-Bosnalı futbolcudur. Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giyen Bahtiyaroğlu, son olarak Eskişehirspor'da oynadı. Pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi.

Doğum tarihi: 2 Ocak 1986, Bursa, Türkiye

Ölüm tarihi ve yeri: 5 Eylül 2012, Eskişehir, Türkiye

Boy: 1,9 m

Defnedildiği yer: Sarıkaya Mezarlığı, Bursa, Türkiye

HAYATI

Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Nisan 2009'da Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törende Gizem Yurtoğlu'yla nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Aykut Kocaman'ın taktığı törene; Kulüp Genel Müdürü Ender Yurtgüven, Sportif Direktör Hasan Çetinkaya ve futbolcular da katıldı.

5 Eylül 2012 günü evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.[2] Galatasaray'dan Eskişehirspor'a transfer edilen Necati Ateş de antrenman öncesinde Ediz'in 2 numaralı formasını giyerek basın toplantısına katılmış ardından da tesislerde taraftarları selamlamıştı. Necati Ateş'in de Ediz'in ölümüne çok üzüldüğü kaydedildi. Ediz, ölmeden birkaç saat önce Twitter'dan yeni takım arkadaşı Necati Ateş'e takılmıştı. Necati'nin törende Ediz'in formasını giymesi üzerine genç oyuncu Twitter hesabında "Abi formamda gözün var galiba:)))" yazmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, Ediz Bahtiyaroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, Eskişehirspor'a ve futbol camiasına başsağlığı dileriz denildi.

KARİYERİ

Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce 1. Lig'de oynamak yerine Ankaraspor'a transfer olmayı seçti. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı. O maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. Daha sonra 10 maç forma giymeyen Ediz, 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi. Ediz 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giymiştir. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giymiştir.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla 15 Kasım 2006'da ilk kez Danimarka karşısında forma giymiştir. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla toplamda 11 kez millî olup 1 gol atmıştır.

21 yaşını dolduran Ediz, Ocak 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımı teknik direktörü Safet Sušic ile görüştükten sonra, 5 Şubat 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımında oynayacağını açıklamıştır. Buna rağmen millî takımda forma giyememiştir.