Edis ve Gülşen düet için bir araya geldi! Edis ve Gülşen video klip için ne kadar harcadı? Edis ve Gülşen şarkısının şarkı sözleri ne? Şarkıcı Gülşen ve yakışıklı şarkıcı Edis ile yeni düete imza attı. Klipleri ses getirmeyi başardı. Gülşen ve Edis video klip için ne kadar harcadı?

Gülşen ve Edis düetini neredeyse 1 yıldır bekleyenler var. İki bir araya getiren şarkının adı 'Nirvana' olarak belirlenmiş. Single'ın kapağı bile belli olmuş. Peki, Gülşen ve Edis ne zaman 'Nirvana'ya erecek?

KLİP NE KADARA MAL OLDU?

Serkan Şedele ve Emre Güven imzası taşıyan video, 500 bin TL'ye mal oldu. Simetrik hareketlerin her detayıyla birbirini tutması gerektiği için Gülşen ve Edis, iki ay boyunca özel eğitmenler eşliğinde koreografi çalıştı.

EDİS VE GÜLŞEN'İN ŞARKIS "NİRVANA"SÖZLERİ

Bır?k?mıyorum olurun?

Seni düşünüyorum boyn?

Sen b?n? vücudun vücudum?

Y?kl?şıyor yine sonu nirv?n?

B?şk? biri v?rs? onu ipt?l et

Niye ut?n?yım ?p?çık g?yet

N?sıl bir y?kışm?k bu müb?rek

T?ş mısın tüfek misin b?şım?

S?hibine gel güzelim

Bel?lım il?him ?fetim

Ne v?r ne yok mezihetim

Gel göstereyim..

Y?rınl?r yokmuş gibi y?p?lım

Ç?t hemen olsun ol?c?kl?r

Z?ten benden sonr?sı tuf?n

Kime ol?c?ksın cüretk?r

Dilime dud?ğım? k?rış ?ffetme

Yürü s?rışın bomb?..

Düşüyorum her h?line k?ldırm?

S?kın tıkırınd? posizyonl?r

Yine yükseliyor t?nsiyon

Ve ben hissediyorum y?nınd? ş?mpiyon gibi

Buluruz yolunu ?ksi zor..

Duygul?rım dol?r gibi ?rtıyor..

Y?pm? b?kışl?rın ç?ğırıyor deli gibi

Aşk'? uz?nıp y?nı b?şım?

Çıkıp duruyor ?teşim bir el ?ts?n

El ele k?ls?k

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