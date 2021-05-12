Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
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Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf tutulan şehit aileleri arefe gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf tutulan şehit aileleri arefe gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı da bayram öncesi "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu bir genelge yayımladı. Genelgeye göre şehit aileleri arefe günü ve Ramazan Bayramı' nın birinci günü olmak üzere sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuldu. Şehit aileleri arefe gününde Edirnekapı Şehitliği'nde kabristan ziyaretlerini gerçekleştirerek şehitlerin kabri başında dualar etti. Şehit oğlunu ziyaret eden

Nurettin Ercan, "Bir aydır gelemiyorduk. Bugün çıktık. Mezarlıkların yaprakları kupkuru olmuş. 14 senedir devamlı gidip geliyoruz. Şehit üsteğmen Emre Ercan'ın babasıyım. Oğlum Isparta Davraz dağında donarak öldü" şeklinde konuştu.

Şehit babasının mezarını sulayan Kenan Akansel, "Öncelikle babamın mezarlığına gelmek benim için bir gurur kaynağı. Beş yaşında onu kaybettiğimde hem anneme hem abime büyük etkileri oldu. Onlarsız bayram geçmiyor. Her zaman kalbimizde " dedi.

Oğlunu kaybeden Perihan Öztekin ise; "Çok mutluyum çok üzülmüştüm gidemeyeceğiz diye. Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan ve sayın Süleyman Soylu'dan. Duyuru yaptı. Şehit aileleri çıkabilir, kabristanlara gidebilir diye. Bunu düşünen uygulayanlara teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. " diye konuştu.

Bir diğer ziyaretçi Suzan Batmaz ise şunları söyledi: "Vallahi çok güzel bir maneviyat. Hepimiz şehit ailesiyiz. Ben damadımı kaybettim bomba saldırısında. Biz buraya Güngören belediyesinin sağladığı bir araçla geldik. Çok güzel bir duygu. Torunumda çok istiyor babasının mezarlığına gelmeyi. Oda 16 yaşında çok arzu ediyor. Yarın da aynı arkadaşlar bizi Habipler Yayla mezarlığına götürecekler "dedi.

(Gülşah Kahveci - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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