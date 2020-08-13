Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit çalışması; trafik aksayacak
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Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit çalışması; trafik aksayacak

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit inşa çalışması nedeniyle bu gece ve cumartesi gecesi, D-100 Karayolu bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit çalışması; trafik aksayacak
13.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:30

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit inşa çalışması nedeniyle bu gece ve cumartesi gecesi, D-100 Karayolu bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni yaya üst geçidi yapıldığı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; metrobüsün peron bölümü de bu yeni üst geçide kadar uzatılacak. Eski üst geçit de hizmet vermeye devam edecek. Projeyle, bölgedeki yolcu yoğunluğu azaltılacak ve üst geçit engelli kullanımına uygun hale gelecek. Edirnekapı'daki çalışma kapsamında, yeni yapılan yaya üst geçidinin çelik konstrüksiyonu yerine konulacak. Bunun için D-100 Karayolu 2 gece tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs Durağı mevkii Zincirlikuyu yönü, 13 Ağustos 2020 tarihi 23: 59 ile 14 Ağustos 2020 tarihi 06: 00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sirkülasyon, Beylerbeyi Caddesi - Savaklar Caddesi üzerinden yapılacak. Avcılar yönü ise 16 Ağustos 2020 tarihinde (cumartesiyi pazara bağlayan gece)  01: 00 ile 09: 00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sirkülasyon, Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacak.  


Kaynak: DHA

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