05.11.2019 12:58

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kemal Soytürk atandı.



Görevine başlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Edirne'ye hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Edirne'nin tarihi ve doğal güzelliklerini koruyup, kültür, sanat ve turizmde layık olduğu yere taşımanın en önemli görevleri olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Estetik medeniyetimizin en güzel şehirlerinden biri olan Edirne'ye kültür ve turizm müdür olarak görev yapmak, onurlu bir görev. Sultanlar şehri Edirne, evladı fatihan şehri Edirne'de görev yapmak büyük gurur. Biz Edirne'yi özellikle turizmde, turizm ekonomisinde büyük bir paya sahip olacak yere getireceğiz, hedeflerimiz büyük, hayallerimiz var.

Edirne'yi kültür dünyası başkenti yapma hedefimiz var. Bu hedeflere de hep birlikte çalışarak Allah'ın izniyle ulaşacağız. Süheyl Ünver hocanın dediği gibi 'her şey biter Edirne bitmez.' Çoğu zaman söz anlatmakta aciz kalır manayı, işte o mana Edirne'dir."

Soytürk, kendisini bu göreve taktir eden başta Edirne Valisi Ekrem Canalp olmak üzere herkese teşekkür etti.

-Kemal Soytürk kimdir?

Trabzon'dan doğan Kemal Soytürk, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. Yönetim ve Organizasyon alanında doktora eğitimine devam ediyor.

Bakırköy ve Edirne milli eğitim müdürlüklerinde yöneticilikler yapan Kemal Soytürk, en son Edirne Milli Eğitim Müdürü yardımcısı olarak görev yaptı.

Soytürk, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: AA