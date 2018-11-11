Edirne Valisi Canalp'a Ziyaret

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) ve Balkan Türkleri Federasyonu (BTF) yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

BRTK Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yurt içi ve yurt dışında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Canalp'e görevinde başarılar dileyen Hacıoğlu, "Sayın valim sizlerin desteği ve engin tecrübelerinizden faydalanarak daha güzel çalışmalar yapacağız." dedi.BTF Başkanı Erhan Pekkan da Canalp'i, 13 Kasım'da Edirne'de düzenlenecek "İnsan Hakları Demokratik Ligi" paneline davet etti.

Vali Canalp, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde topluma faydalı hizmetler getirileceğini kaydetti.

Ziyarette, BRTK Başkan Yardımcısı Nedim Dönmez, BTF Genel Sekreteri Cengiz Dane ve Edirne Balkan Türkleri Dernek Başkanı Cevat Güneş de yer aldı.