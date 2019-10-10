10.10.2019 09:44

İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, yazar Ender Bilar'ın "Edirne Şehir Tarihçileri ve Eserleri" kitabı yayımlandı

Bilar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlar gibi kitapların da bir hikayesi olduğunu söyledi.

Merhum Dr. Ratip Kazancıgil'in Edirne tarihi için önemli isimlerden olduğunu anımsatan Bilar, "Sevgili hocamız yaşamının son günlerinde gerçekleştirmek istediği iki projeden bahsederdi. Bunlardan birisi Sultan II. Bayezid Külliyesi mutfaklarının müzeye dönüştürülmesi, diğeri de Edirne Şehir Tarihçileri Müzesi idi." dedi.

Edirne Şehir Tarihçileri ve Eserleri kitabının kentin kültürüne katkı sağlayacağını anlatan Bilar, şunları kaydetti:

"İşte bu amaç ve hedefler doğrultusunda yaptığımız araştırmalar sonucunda, 15 şehir tarihçisi ile 5 araştırmacı belirledik. Tarihçi ve araştırmacıların öz geçmişleri basılı kaynaklar ile kendileri ve yakınlarından alınan bilgi notlarını derleyerek kitabın sayfalarına taşıdık. Bu çalışmada 40 kaynak eserden yararlanılmıştır. Kitabımıza konu olan şehir tarihçileri ve araştırmacıların eserleri buna dahil değildir.

Çalışmalarımızın başlangıç noktasına Osmanlı döneminin ilk şehir tarihi yazarı olan Müderris Abdurrahman Hibri'yi yerleştirdik. Son noktayı da Dr. Ratip Kazancıgil olarak belirledik. Muhakkak ki, bizden sonraki tarihçi ve araştırmacılar yeni çalışmalarla yeni düşüncelerle bu çalışmalarımıza ilaveler yapacaktır. Değerli büyüğüm ve hocam Dr. Ratip Kazancıgil'in söylediği, 'Edirne için çok çalışın, ne yapın, yapın günümüz uygarlığını da Edirne'de canlandırın Her karış toprağını, günümüz uygarlığı mührü ile mühürleyin.' sözüyle yola çıkarak eserimi oluşturdum."

Bilar, kitabını Edirne 7. Kitap Fuarı'nda 12 Ekim'de tanıtıp, kitapseverlere imzalayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA