Edirne'nin doğal güzellikleri "doğal sit alanı" olarak tescillendi

Edirne'de doğal güzellikleri barındıran bazı yerler, "doğal sit alanı" ilan edildi.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Edirne'nin mevcut doğal sit alanları, doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan bölgeleri bilimsel olarak incelenerek, rapor hazırlandı.

Dört mevsim yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor, Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda görüşüldü.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Enez ilçesine bağlı Sultaniçe-Gülçavuş köyleri ve Vakıf köyünün bir kısmı ile Enez Balıkçı Barınağı ve Trapez mevkisi "Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı", Dalyan ve Taşaltı gölleri ise "Doğal Sit-Nitelikli Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerine "www.tvksays.csb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

Bu kapsamda Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci