Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk: "Turizm cari gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor"

25.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:13

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Trakya Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen Yetenek Her Yerde Trakya Kariyer Fuarı'nda "Turizmde İstihdamın Geleceği" paneli düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler'in yaptığı panelde konuşan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, turizm sektörünün milyonlarca kişiye iş kapısı olduğunu söyledi.

Turizmin başka sektörleri etkileyerek de istihdam oluşturduğunu belirten Soytürk, "Turizm sektörü ülkelerin cari gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Turizm insan odaklı bir sektördür. Turizm tüm ülkelerde işsizlik için bir çözüm önerisidir." dedi.

Soytürk, gelişmekte olan ülkeleri için büyüyen turizm sektörünün ekonomik kalkınma yarattığını ifade etti.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre dünyada 292 milyon kişinin turizm sektöründe istihdam edildiğini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"46 ülkede yapılan araştırmaya göre, turizm sektöründe 14 milyon iş gücü açığı var. Yiyecek-içecek alanında donanımlı çalışanlara ihtiyaç var. Gastronomi de nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. 2019 yılında 52 milyon turist ağırladık, 34,5 milyar dolar gelir elde ettik. 2023 hedefimiz 75 milyon turist 91 milyar dolar gelir hedefimiz var.

Turizm yatırımları her gün artmakta ve buna paralel olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Turizm denince sadece aklımıza otel gelmesin. Bunun birçok farklı boyutu var. Turizm ülkelerin geleceği için çok önemli. Öğrenciler bu anlamda kendilerini çok iyi yetiştirmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı öğrencilerin daha nitelikli yetişmesi için güzel projeler var."

Panelde, Trakya Üniversitesi Öğr. Gör. Burak İşçimen, deneyim tasarımcısı Dr. Cem Kınay, turizmci İlham Seyyale ve Otel İşletmecisi Murat Tuzcu da birer sunum yaptı.

"Tarımsal İstihdam İçin Öneriler" ve "Lojistik Sektörünün Geleceği ve İstihdam" konulu paneller de gerçekleştirildi.

Bu arada fuar kapsamında, moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Yalçın Kaya'nın yaptığı "Tarımsal İstihdam İçin Öneriler" ile moderatörlüğünü Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in yaptığı "Lojistik Sektörünün Geleceği ve İstihdam" konulu paneller de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA