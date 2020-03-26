EDİRNE Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulunduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde 20 Mart tarihinde yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Gökmen'in (73), arama-kurtarma ekipleri tarafından ormanlık arazide ölü bulundu.

Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 20 Mart tarihinde yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Gökmen'in (73), arama-kurtarma ekipleri tarafından ormanlık arazide ölü bulundu.

Keşan'da yaşayan İsmail Gökmen, Cuma günü, yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi, kendisinden bir daha haber alamadığı İsmail Gökmen'in bulunması için polise başvurdu. Emniyet, jandarma, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri, Gökmen'in son olarak görüldüğü Yeni Mahalle mevkiindeki arazide arama yaptı. Ekipler, öğle saatlerinde Sivri Tepe mevkiindeki ormanlık arazide İsmail Gökmen'in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Gökmen'in cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Keşan devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA