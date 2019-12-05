: Edirne kayıp avukat aramaya devam ediliyor

05.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:38

Kayıp avukat aramaya devam ediliyor (2)

ARAMALARA ARA VERİLDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i (30) arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamazken, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmalar kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sulama kanalında, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ise iz köpeği ve drone ile çevrede arama yaptı. Aramaları, Taşdelen'in ailesi de takip etti. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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