Edirne İl Müftülüğüne Alettin Bozkurt atandı Edirne İl Müftülüğüne Alettin Bozkurt atandı.

Edirne İl Müftülüğüne Alettin Bozkurt atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre Edirne İl Müftülüğüne Muş Müftüsü Alettin Bozkurt atandı.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm ise Kazakistan'a Din Hizmetleri Ateşesi olarak atanmıştı.

Alettin Bozkurt kimdir ?

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük köyünde 1965 yılında dünyaya gelen Alettin Bozkurt, ilkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Mısır El-Ezher Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı genel bölümünde 1. ve 2. sınıfı okudu. Daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaptı.

1998'de aynı üniversitede tefsir anabilim dalında yüksek lisansa başladı ve "Kur'an'da Kıyamet" adlı teziyle mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Konya Dini Yüksek İhtisas Kursunda müftülük ve vaizlik eğitimi gördü ve 2000 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra sırasıyla Ağrı Eleşkirt, Diyarbakır Bismil ve Yenişehir ilçeleri ile Muş İl Müftülüğü görevlerinde bulundu.

Kaynak: AA