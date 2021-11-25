EDİRNE (DHA) - BULGARİSTAN'ın Kızanlık köyünden getirilen ' Edirne gülü', doğduğu yerde toprakla buluştu.

Kentte geçmişi 16'ncı yüzyıla dayanan, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Bulgaristan'ın Kızanlık köyünden yeniden doğduğu topraklara getirilen Edirne gülü fidanları, törenle dikildi. 99'uncu Yıl Gül Bahçesi'ndeki fidan dikim törenine Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından gül fidanları toprakla buluştu.