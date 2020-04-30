Edirne'den Rumeli Türkülü 'evde kal' mesajı

- Edirne'den Rumeli Türkülü 'evde kal' mesajı Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti Covid-19 tedbirleri kapsamında, ülke genelinde yapılan "Evde kal" çağrısına Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple destek verildi.

- Edirne'den Rumeli Türkülü 'evde kal' mesajı

Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti

EDİRNE - Covid-19 tedbirleri kapsamında, ülke genelinde yapılan "Evde kal" çağrısına Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple destek verildi. Öğretmenlere, dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti.

Anonim bir Rumeli Türküsü olan 'Şeriban' isimli türkünün sözlerini, koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uyarlayan Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Emre Çam'a, meslektaşları ve dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti. Çeşitli müzik aletlerini kullanarak, hep birlikte hazırlanan yeni türküyü söyleyen öğretmenler, 'evde kal' mesajı vurgusu yaptı.

Kaynak: İHA