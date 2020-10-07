Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yenikarpuzlu beldesindeki çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yenikarpuzlu beldesindeki çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, üreticilerden devam eden hasat sezonuyla ilgili bilgi aldı.

İpsala'nın Türkiye'nin çeltik ihtiyacının önemli bölümünü tek başına karşıladığını aktaran Güngör, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Oruçoğlu'na teşekkür etti.

Oruçoğlu da Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.

AGD Başkanı İriş'in açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi ve sosyal alanda etkilerinin sürdüğünü bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde etkisini gösteren salgının yansımalarının önümüzdeki günlerde daha belirgin olmaya başlayacağını belirtti.

Salgına yalnızca sağlık boyutundan bakılmaması gerektiğini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Bu salgına sadece sağlık penceresinden bakmak doğru değildir. Zira bu salgının, sağlığımızın yanında ekonomi, sosyal hayat, eğitim, turizm hatta dini hayatımızda da önemli etkileri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Salgının meydana getirdiği olumsuzlukların azaltılması ve giderilmesi konularında da yapılması gereken pek çok şey var. Tüm ilgililerin bu konuda yeni bakış açıları geliştirmelerine ve her saha için yeni çözümler üretmelerine milletimizin ihtiyacı vardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar