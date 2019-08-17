17.08.2019 11:43

Keşan ilçesindeki otobüs duraklarında temizlik yapıldı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki tüm durakların temizlediği belirtildi.

Keşan'ın her yönüyle örnek bir ilçe olduğu aktarılan açıklamada, "Otobüs duraklarının, daha sağlıklı şartlarda kullanılabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Duraklarımızın camlarına, herhangi bir ilan veya broşür yapıştırılmasının yasak olduğunu unutmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Marmara depreminin 20. yılı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Marmara depreminin 20. yılı

nedeniyle mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, Marmara depreminin unutulmadığını belirtti. 17 Ağustos'un acı bir gün olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Depremin 20. yıl dönümünde milletimizin bu tür felaketleri bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz. Marmara depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Acılarımızdan ders çıkararak, tedbirlerimizi almalıyız."

Kaynak: AA