Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Balkan Üçlemesi" adlı resim sergisi açıldı.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye salonunda açılan sergide, Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Valentina Stevanovska, Prof. Dr. Trajce Blazhevski ve çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Dr. Ali Sinani'nin 50 eseri yer aldı.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, serginin Balkan ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi adına önemli olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 6 Nisan'a kadar gezilebilecek.

"Ortaçağ Avrupası'nda Müzik" konferansı

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Ortaçağ Avrupası'nda Müzik" adlı konferans düzenlendi.

TÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, TÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen konferansta, Ortaçağ müziğinin dünya müzik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ortaçağ Avrupası'nda müzik, müzik tarihinin en önemli safhalarından biri olmasına rağmen ülkemizde yeteri kadar tanınmıyor ve hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz." ifadesini kullandı.

Beksaç, sunumunda Ortaçağ müzik enstrümanlarını tanıtarak nota yazım tekniklerini de gösterdi.

Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Beksaç'a plaket verdi.

Süloğlu'nda hazırlık maçı

Süloğlu Gençlik Spor, hazırlık karşılaşmasında Vaysal Spor'u 7-2 yendi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman sporun destekçisi olduklarını belirtti.

Spor faaliyetlerinin gelişmesine katkı vereceklerini aktaran Ormankıran, "İlçemizde daha önce de desteklerimizle güreş takımımızı kurduk, tüm balkanlara ve Türkiye'ye ilçemizin adını duyurduk. Şimdi de Süloğlu Gençlik Spor ile önce Edirne'de sonra da bölgemizde adımızı duyuracağız. Önceki yıllarda da Süloğlu Gençlik Spor, başarılarla dolu maçlar kazanmıştı. Yine aynı şekilde sporcularımız ve yönetici kardeşlerimiz bu başarıları alacaktır. Biz de gücümüz yettiğince destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz'" ifadelerini kullandı.