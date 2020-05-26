Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kafasını kesti
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Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kafasını kesti

Edirne'de annesini ormanlık alanda boğazını keserek öldüren oğluyla birlikte şüpheli diğer iki kişinin ifadesi ortaya çıktı. Cinayet kurbanı Fatma Günay'ı ormanlık alana götürdüğünü itiraf eden şüphelilerden biri, "Aykut, taşla defalarca annesinin başına vurdu, sonra döner bıçağıyla kesti. Daha sonra cesedi sürükleyerek kanala attık" dedi.

26.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:53

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 61 yaşındaki Fatma Günay, uyuşturucu bağımlısı oğlu Aykut Günay tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Aykut Günay'ın, taşla defalarca annesinin başına vurduktan sonra döner bıçağıyla kestiği ve daha sonra cesedi şüphelilerden biri ile birlikte sürükleyerek kanala attığı ortaya çıktı.

DÜN GECE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde kendisinden haber alınamayan ve 3 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıkta başı kesik halde cesedi bulunan 61 yaşındaki Fatma Günay cinayetiyle ilgili oğlu Aykut Günay ve oğlunun arkadaşı Ercüment A. ile köyde yaşayan Jülide A. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan üç şüpheli dün gece adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen üç kişinin ifadelerine ulaşıldı.

"ORMANLIK ALANA GÖTÜRMEM İÇİN AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Cinayet kurbanı Fatma Günay'ı ormanlık alana götürdüğünü itiraf eden şüphelilerden Jülide A., olaydan bir gün önce Aykut Günay'ın kendisini bıçakla tehdit ettiğini söyledi.

"TAŞLA DEFALARCA BAŞINA VURDU SONRA BIÇAKLA KESTİ"

Korktuğu için Fatma Günay'ın evine giden ve onu ormanlık alana götürdüğünü anlatan Jülide A. ifadesinin devamında şunlara yer verdi:

"Ormana gittik ve Aykut önümüze çıktı. Annesinin kafasına defalarca taşla vurmaya başladı. Midem bulanınca yüzümü çevirdim. Daha sonra döner bıçağıyla kafasını kesti. Benim de işaret parmağımı keserek akan kanı annesinin başına akıttı. Daha sonra cesedi sürükleyerek kanala attık ve farklı yollardan köye döndük."

"MİRAS BANA KALDI"

İfadesinde 6 haftadır Aykut ile aynı evde yaşadıklarını söyleyen Ercüment A. da olay gecesi yan odada Aykut'un telefon görüşmesi yaptığını ve "Ben senin için her şeyi yaparım göze alırım ve aldım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar miras bana kalacak" diye konuştuğunu ifade etti.

CİNAYETİ BAŞKASININ ÜZERİNE ATTI

Annesinin cinayetinden şüpheli Jülide A.'nın sorumlu olduğunu iddia eden Aykut Günay, ailece eskiye dayalı husumetlerinin bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İfadelerinin ardından üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kafasını kesti

Kaynak: İHA

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