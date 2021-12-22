Edirne'de Yunus Emre Yılı konserinde Ahmet Özhan sahne alacak

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından Yunus Emre Yılı dolayısıyla konser düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Salonu'nda 24 Aralık saat 20.00'de gerçekleşecek konserde sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki koro, sanatçı Ahmet Özhan eşliğinde ilahiler seslendirecek.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, kentte özel bir konser gerçekleşeceğini söyledi.

Bu konsere özel bir sanatçının katılacağını belirten Bahçe, "Ahmet Özhan konuk sanatçı olarak katılacak. 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı ilan edildi. Topluluğumuz ve Ahmet Özhan Yunus Emre'ye ait olan ilahileri seslendirecekler. Aynı zamanda konuk sanatçımız Ahmet Özhan Hasan Sezai hazretlerine ait ilahileri seslendireceğini bildirdi. Güzel ve özel bir konser olacak, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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