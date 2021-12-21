EDİRNE'DE YÜK TRENİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI - Haberler
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EDİRNE'DE YÜK TRENİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, Dilaverbey Mahallesi'nde yük trenin çarptığı H.L (81) ağır yaralandı.

EDİRNE'de, Dilaverbey Mahallesi'nde yük trenin çarptığı H.L (81) ağır yaralandı. Trenin 2 makinisti gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan H.L.'nin tedavisi sürüyor. Kaza Dilaverbey Mahallesi yakınlarında tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Halkalı-Kapıkule seferini yapan çimento yüklü tren Dilaverbey Mahallesi yakınlarında bulunan demir köprü mevkiine geldiği sırada, demiryolunda ilerleyen H.L.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan yaşlı adam yaralandı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tren güçlükle dururken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.L'nin hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polis 2 makinist ifadeleri almak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'DE YÜK TRENİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

EDİRNE'DE YÜK TRENİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

EDİRNE'DE YÜK TRENİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

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