Edirne'de Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı
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Edirne'de Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı

20.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:39
Edirne'de Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı

Edirne'de Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davaya destek olmak amacıyla imza kampanyası başlattı.

Edirne'de Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davaya destek olmak amacıyla imza kampanyası başlattı.

Türk bayrakları ve üzerinde şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı "Onbeşliler vatan savunmasında", "Erenler yaşasın HDP kapatılsın" pankartı ve "Erenler yaşasın, HDP kapatılsın" yazılı afiş taşıyan gruptakiler, Saraçlar Caddesi'nde stant kurdu.

Standa gelen vatandaşlar, adını, soyadını ve mesleğini yazıp imza atarak kampanyaya destek verdi.

Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Yağmur Biçen, burada yaptığı açıklamada, HDP'nin terör örgütü PKK ile iltisaklı bir parti olduğunu savundu.

Vatandaşların imza kampanyasına ilgi gösterdiğini anlatan Biçen, "Burada bir duyuru daha yapıyoruz. 7 Nisan'da Ankara Ulus Meydanı'nda HDP Kapatılsın Mitingi yapacağız. Bu mitinge de halkımızı davet ediyoruz." dedi.

Biçen, toplanan imzaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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