Edirne'de "sahte parayla" alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Edirne'de sahte parayla alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
11.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:31
Edirne'de sahte parayla alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan otomobili, bir süre kovaladıktan sonra Sabuni Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Araç, arama ve inceleme yapılmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi.
Şüphelilerin sahte parayla alışveriş yaptıkları iddia edildi.
Kaynak: AA