Edirne'de otomobil devrildi: 6 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Gökhan Yalçın idaresindeki 34 NGC 84 plakalı otomobil, Bahçeköy kavşağında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Yeşim, Kağan ve Demirhan Yalçın ile Hasan Levent ve Güner Seyhuletibba yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA