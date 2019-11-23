Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı - Haber

Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı

Edirne'de geziye giden vatandaşları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak çeltik tarlasına uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

23.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:37
Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı

'de geziye giden vatandaşları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak çeltik tarlasına uçması sonucu 7 kişi yaralandı.


Kaza, ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Parpudar Bayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'den Balıkesir istikametine seyir halinde olan Osman Tezcan idaresindeki 10 ACT 780 plakalı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çeltik tarlasına saplandı. Kazada, otobüste bulunan 30 kişiden 7'si hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular, başka bir otobüs ile güvenli bir bölgeye taşındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.