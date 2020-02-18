18.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:45

Edirne'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE'nin Barutluk Mahallesi, 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Barutluk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, TOKİ evleri kavşağında meydana geldi. Dün gece iddiaya göre Mimar Sinan Caddesi'nden şehir merkezi istikametine giden H.Ö., yönetimindeki 34 SLM 16 plakalı araç, TOKİ evleri kavşağına geldiği sırada Ö. G. yönetiminde karşı yönden gelen 22 BA 249 plakalı araçla kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü H.Ö, araçta bulunan D.Ş., ile diğer araç sürücüsü Ö.G, ve bu araçta bulunan G.O., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafa kafaya çarpışma sonucu hurdaya dönen 2 araçtan sağlık ekipleri tarafından çıkarılan 4 yaralı ilk müdahalenin ardından tedavileri için kentte çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonucu yapılan temizlik çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA