EDİRNE'DE LAVANTA TARLASINDA YOGA YAPTILAR

EDİRNE'de bu yıl 4'ncüsü düzenlenen lavanta tarla günleri etkinlikleri kapsamında, 20 kişilik grup mor renkli çiçekler içinde yoga yaptı.

EDİRNE'de bu yıl 4'ncüsü düzenlenen lavanta tarla günleri etkinlikleri kapsamında, 20 kişilik grup mor renkli çiçekler içinde yoga yaptı.

Edirne Valiliği, Edirne İl Kültür Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile 'Edirne 4.Lavanta Tarla Günleri' kapsamında 20 kişilik grup lavanta tarlasında yoga yaptı. Tarımsal çeşitliği arttırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla Edirne'de, 11-15 Haziran tarihlerinde lavanta tarla günleri düzenleniyor. Bu yıl 4'ncüsü düzenlenen tarla günlerine, 20 kişilik grup sabahın erken saatlerinde Karaağaçta bulunan lavanta tarlasında buluştu. Mor bahçeyi dolduranlar, yogo eğitmeni Tuğçe Tarancı yönetiminde egzersiz yapıp stres attılar.

Mor tarlalar arasında keyifli bir ders yaptıklarını söyleyen yogo eğitmeni Tuğçe Tarancı, "Sabahın erken saatinde yapılan yoganın güne başlangıç rutini olarak düşüne biliriz. Tabii ki günün her saatinde yoga pratiğini yapmak mümkün ancak güne daha canlı bir başlangıç için sabah saatlerinde olmasını öneriyoruz." dedi. Etkinliğe katılan Büşra Çoşkun da, "Yogonun yapılacak en güzel saati. Çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Evlerimizde çok sıkıldık. artık toparlamaya ihtiyacımız var. Herkese yogo yapmaya öneriyorum."şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı