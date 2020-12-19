Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
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Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:52
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bayazıt ve Öztürk,, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Bayazıt, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu Köprüsü'nde yolculuk" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Öztürk de haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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