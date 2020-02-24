Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
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Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

24.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:04
Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

ilçesine bağlı Akçadam köyü sakinlerinden (33) ve eşi , askeri yasak bölgede yer alan köy arazisindeki ağaçları kesmeye gitti.

Motorlu testereyle kestiği kavak ağacı Emrah Güçlü'nün üzerine düştü.

Eşinin yaralandığını gören Derya Güçlü, yardım istemek için yaya olarak 6 kilometre uzaklıktaki köye gitti.

Yolda karşılaştığı köy sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emrah Güçlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlü'nün cesedi savcının incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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