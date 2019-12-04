04.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:01

Edirne'de kar yağışı (3)

KEŞAN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde Keşan'ın yüksek kesimlerinde bulunan Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde evlerin çatıları ve ara sokaklar beyaza büründü.

Kaynak: DHA