EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI - Haberler
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EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel
EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'nin Lalapaş ilçesinde kaçak olarak Bulgaristan'a gitmek isteyen 33 göçmeni taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çoğu Afganistan uyruklu biri ağır 16 göçmen yaralandı.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Lalapaş ilçesinde kaçak olarak Bulgaristan'a gitmek isteyen 33 göçmeni taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çoğu Afganistan uyruklu biri ağır 16 göçmen yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan 34 EKD 628 plakalı minibüse binen çoğunluğu Afganistan uyruklu olan 33 kaçak göçmen yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmek Lalapaşa ilçesine geldi. Sınıra doğru giden minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolüne yitirmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.  Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüste bulunan 33 kaçak göçmenden 16'sının yaralandığı belirlendi.  15 yaralı ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan biri ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA KAÇAN GÖÇMEN ARADI

Yaşanan kazanın ardından yan yatan araçta, göçmenlerin eşyaları yola savrulduğu görüldü. Kazada yara almadan kurtulan göçmenlerin olay yerinden kaçtığı belirtilirken, jandarma ekipleri kaçak göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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