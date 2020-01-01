Edirne'de iş yerlerinde "Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı
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Edirne'de iş yerlerinde "Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı

Edirne'de "Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı.

01.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:48
Edirne'de iş yerlerinde

'de "Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı.

Edirne 'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ali , İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz ve ilgili memurlar katıldı.

Kent genelinde 30 işletmenin denetlendiği etkinlikte, yasaları ihlal eden bir işletme hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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