Edirne'de hizmetliden "rüşvet" istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı
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Edirne'de hizmetliden "rüşvet" istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı

08.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:02
Edirne'de hizmetliden

Edirne'de hizmetliden "rüşvet" istediği iddia edilen hastane müdürü görevinden alındı.

Edirne'de hizmetliden "rüşvet" istediği iddia edilen hastane müdürü görevinden alındı.

İddiaya göre, Meriç Devlet Hastanesinde görevli hizmetli memur H.B, mazeretsiz işe gitmediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan tutanağın işleme konulmaması karşılığı kendisinden para istediğini iddia ettiği hastane müdürü H.D'yi İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet etti.

Edirne Sağlık Müdürlüğü iddia üzerine idari soruşturma başlattı ve hastane müdürünü görevden aldı.

Adli olarak soruşturulması için H.D. hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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